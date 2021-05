Neues Album von St. Vincent – Schönheitskönigin auf Beruhigungsmitteln Was war denn da los – und was hat das heute noch mit uns zu tun? St. Vincent blickt durch die Siebziger auf unsere taumelnde Gegenwart. Das macht irrsinnig Spass. Jens-Christian Rabe

Annie Clark alias St. Vincent alias «The Benzo Beauty Queen», der Kunstfigur zu ihrem aktuellen Album «Daddy’s Home». Foto: Universal

Die Siebziger sind von den ganz umsichtigen Zeitgeist-Historikern zuletzt ja immer mal wieder als so etwas wie das erste Jahrzehnt unserer Gegenwart erkannt worden. Es gibt tatsächlich ein paar ziemlich gute Gründe dafür.

Es war schliesslich das erste echte Pop-Jahrzehnt. Lustiger Hippie-Unfug wie Schlaghosen, Knautschsamt, Riesenrevers, Monster-Kotletten, Selbstverwirklichung und Rockmusik prägte die Konsumkultur der Massen. Entsprechend explodierte die Zahl der Pop-Genres, die grosse Gleichzeitigkeit entsteht, von Glamrock über Softrock, Prog-Rock, Indie-Rock, Hard-Rock, Metal, Krautrock, Punk, Post-Punk, Elektropop bis Hip-Hop und Disco. Alles wird grösser und grossartiger, aber eben auch unübersichtlicher, vernischter, ideologisch irrlichternder.

Im Zoom-Interview aus L.A. hält man sie sofort für den nettesten Pop-Star aller Zeiten.

Für den cleveren Blick zurück nach vorn, der Pop in seinen besten Momenten sein kann, eignen sich die Siebziger also sehr gut. Dass sich mit der 1982 geborenen Amerikanerin Annie Clark alias St. Vincent auf ihrem neuen Album «Daddy's Home» jetzt eine der klügsten Indie-Pop-Stars der Gegenwart dem Jahrzehnt zuwendet, erscheint da nur konsequent.

Ausgangspunkt ihrer Musik-Expeditionen ist bei jedem neuen Album (und den dazugehörigen Kostümen und Video-Inszenierungen) schon seit vielen Jahren auch die Erschaffung einer neuen Kunstfigur. Bei «Strange Mercy» war es die «Desperate Housewife on pills». Beim unbetitelten Nachfolger gab sie den «Near Future Cult Leader». Und zuletzt auf «Masseduction» war 2018 die sardonisch-nihilistische «Domina in der Irrenanstalt, sexy, aber verschlagen».

Wobei das alles – wie es sich für guten Pop gehört – natürlich immer gleichzeitig sehr ernst und doch nicht ganz so ernst gemeint ist. Damit die Antwort, auf wessen Kosten der Witz hier eigentlich gerade gemacht wird, auf die des Publikums oder auf die der Künstlerin, da bleibt, wo sie hingehört: im Kunstnebelbad.



Für «Daddy's Home» gibt Clark jetzt die «Benzo Beauty Queen», die Schönheitskönigin auf Beruhigungsmitteln, leicht sediert, aber prächtig aufgebrezelt. Als allgemeiner Bewusstseinszustand klingt das für unsere unruhigen Zeiten zwischen der langsam etwas weniger bedrohlich erscheinenden Pandemie und dem immer nur noch bedrohlicher erscheinenden Klimawandel umso treffender und, je länger man darüber nachdenkt, auch umso bitterer.



Im Zoom-Interview aus Los Angeles sagt St. Vincent, die man dabei von der ersten Sekunde an übrigens als nettesten Pop-Star aller Zeiten erlebt, zur Entstehung ihrer «Daddy's Home»-Figur, dass die für sie diesmal zwei ganz unterschiedliche Pole habe: «Sie hat etwas sehr Maskulines und etwas sehr Feminines. Auf der femininen Seite ist das kokette Daddy's Girl, inspiriert von Cassavetes-Filmen. Am anderen Pol gibt es eine Verwandlung in den extrem maskulinen Full-Daddy-Modus mit Hang zu Superfly. Diese Seite der Figur nimmt sich viel, viel Raum und fühlt sich sehr, sehr wohl dabei.»



Man sehe sich auf Youtube bitte unbedingt auch an, wie sie gerade als Livemusik-Gast in der amerikanischen Comedy-Fernsehshow Saturday Night die neue Single «The Melting Of The Sun» aufführte. Tief in einem Sessel sitzend als Miss Supercool, mit goldener Gitarre auf dem Schoss, blondem Bob, Perlenkette, silbernen Plateau-Schuhen und zotteligem beigen Oversize-Flokati-Top. Ungefähr in der Mitte zwischen Samson aus der Sesamstrasse und Uma Thurman in «Pulp Fiction».

Mit diesem lässig-abgewohnten Glamour, den nur ausstrahlen kann, wer auch auch schon ein bisschen in den Seilen hängt und sich darüber keine Illusionen mehr macht. Es ist ist bloss das Schmelzen der Sonne.



Und ziemlich genau so unwiderstehlich klingt das Album auch. Warmer Siebziger-Softrock. Funky zurückgelehnt. Verschlafene Wah-Wah-Gitarren, bisschen Steeldrum-Geklöppel, bisschen Sitar-Gedengel, ganz locker dahingepatschte Drums und reichlich in Zeitlupe stolpernde E-Orgel-Tupfer. Zugleich grosse Verbeugung des Sounds der Dekade – und seine liebevolle Parodie. Sie habe versucht, so St. Vincent, irgendwo in der Mitte zwischen Stevie Wonder, «Steely Dan» und Lou Reed zu landen, im kaputten Downtown New York der frühen Siebziger. Als die blumigen Hippie-Träume schon ausgeträumt waren, aber der gewissenlose Eskapismus noch nicht gewonnen hatte: «Das Leben war schlecht, aber die Musik war gut.»

Der Titelsong «Daddy's Home» ist der perfekte Soundtrack für den Vorraum zur Apokalypse.

Ganz in diesem Sinne klingt etwa die treibende Rachephantasie «Down» wie ein Stevie-Wonder-Song zu dem sich Lou Reed den Text ausgedacht hat, wenn er eine zornige Feministin gewesen wäre: «Tell me who hurt you / No, wait, I don't care». Und dann: «Go get your own shit / Get off of my tit / Go face your demons / Check into treatment / Go flee the country / Go blame your daddy / Just get far away from me / ‹Cause I'll take you down». Sag, wer hat Dich so tief verletzt – nein, warte, interessiert mich doch leider überhaupt nicht, verschwinde einfach, weit weg, weil ich dich sonst fertig mache!

Der Titelsong «Daddy's Home» wiederum ist der Soundtrack für den Vorraum zur Apokalypse, wenn man die rettenden Schlafmittel schon genommen hat, aber doch noch nicht ganz weggedämmert ist. Eine besonderen, sehr zeitgenössischen Dreh bekommt er zudem, wenn man weiss, dass der Song auf einem eher surrealen Erlebnis basiert. Als St. Vincent im Besucherzimmer des Gefängnis, in dem ihr Vater seit 2010 eine langjährige Haftstrafe wegen Finanzbetrug absass, wartete, musste sie plötzlich Autogramme geben.

Wir können im Irrsinn der Welt unseren Spass haben, wenn wir dem Irrsinn direkt ins Auge schauen.

Und dann ist da eben noch «The Melting Of The Sun», das Wiegenlied zum Weltuntergang. Das nicht nur ein grosser kleiner Popsong ist, sondern das Gedicht zur Zeit: «So sorry, missed the party / Hello, on the dark side of the moon / Jane lost it, crashed her corvette / Ran into the tide in Malibu / And we all heard the gun / But I was slow to run.» Alle haben die Schüsse gehört, aber keiner hat schnell genug geschaltet. Ist aber eigentlich auch egal, weil: «It's just the melting of the sun / I wanna watch you watch it burn.» Es schmilzt doch bloss die Sonne, ich möchte Dich sehen, wie Du es brennen siehst. Schlauer und schöner kann man die Tragik unserer taumelnden Popmoderne nicht auf den Punkt bringen.



In einem Interview zum letzten Album erzählte Clarke, in diesem besonderen, freundlichen St.-Vincent-Grössenwahn, dass sie einmal ein Frau in einem Auto am Strassenrand gesehen habe, die mit voller Kraft Jerry lee Lewis' «Great Balls Of Fire» mitgesungen habe. Mit «Masseducation» habe sie erreichen wollen, dass so etwas nie wieder passieren müsse. Hehe.

«Daddy's Home» ist jetzt vielleicht so etwas wie der Versuch des Beweises, dass wir im Angesicht des Irrsinns der Welt nur unseren Spass haben können, wenn wir dem Irrsinn direkt ins Auge schauen. Oder vielmehr: Wenn wir St. Vincent dabei zusehen, wie sie uns dabei zusieht, wie wir der Benzo Beauty Queen dabei zusehen, wie sie dem Irrsinn der Welt direkt in die Augen schaut. Ganz easy im Flokati.

