Bernerin in Südkorea – Schönheitschirurgie, Leistungsdruck und Herzlichkeit Die Bernerin Kamilia Abdul Aziz (27) studiert seit letztem Herbst in Südkorea. Sie erzählt, wie sie die Pandemie dort erlebt und was sie an dem Land so reizt. Martin Burkhalter

Kamilia Abdul Aziz vor dem Dongdaemun History & Culture Park im Seouler Stadtbezirk Jongno. Foto: zvg

Ich bin am 5. September 2020 am Incheon Airport in Südkorea angekommen. Der Flughafen war fast leer. Das Personal, das mich und eine Handvoll Mitstudentinnen empfing, trug Ganzkörperanzüge, Handschuhe und Masken. Wir wurden alle umgehend mit dem Taxi in eine temporäre Quarantäneeinrichtung in der Nähe des Flughafens gebracht. Von der Universität war da niemand dabei. Mir war bekannt, dass ich in Quarantäne würde gehen müssen, verstand aber noch kein Koreanisch und wusste nicht so recht, was mit mir geschah. Das war etwas einschüchternd.

Die Einrichtung befand sich in einer Art Businesscenter. Das Zimmer war überhaupt nicht sauber, ich hatte sechsbeinige Mitbewohner und musste auf einem Futon schlafen. Schon am Flughafen hatten wir eine App heruntergeladen, über die wir nun zweimal täglich unsere Temperatur erfassen mussten. Dreimal am Tag gab es etwas zu essen. Ich durfte die Zimmertür nur öffnen, um das Essen in Empfang zu nehmen, sonst musste ich im Zimmer bleiben. Allein. Zwei Wochen lang. Das war nicht sehr lustig. Aber auch nicht so schlimm.