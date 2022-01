Nordischer Jazz mit Jakob Bro – Schönheit, in die kein Zweifel vorstösst Gitarristen gelten gemeinhin als ehrbegierige Rabauken. Jakob Bro ist das klingende Veto zu dieser These. Nun macht einer der gefragtesten Sidemen des europäischen Jazz in Bern Halt. Ane Hebeisen

Er macht entspannende Musik, die stetige Wachsamkeit einfordert: der dänische Gitarrist Jakob Bro. Foto: Mike Højgaard

In ihren wertvollsten Momenten schafft die Musik eine Qualität der Schönheit, in die kein Zweifel vorstösst. Eine Schönheit, die so rein und stark ist, als würde sie einem naturhaften Determinismus folgen. Es ist nicht ganz abwegig zu glauben, dass es der dänische Gitarrist Jakob Bro in seinem musikalischen Tun genau darauf anlegt.

Auf dem honorigen Label ECM ist 2018 ein Album von ihm erschienen, auf dem die Töne dahingetupft scheinen wie Herbstblätter auf einem Landschaftsaquarell. Es ist wohl eines der schwermütigsten, düstersten und gleichzeitig harmoniesüchtigsten Werke, das die ECM-Jazzschmiede in letzter Zeit verlassen hat: Lautmalerische Gitarrenflächen treffen auf ein Schlagzeug, das eher gestreichelt als geschlagen wird, auf einen ernsten Kontrabass und eine Trompete, die einem Melodiebögen ins Gemüt säuselt, die stets die traurigstmöglichen Wendungen zu nehmen scheinen.