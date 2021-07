Kolumne - Schönes Wetter heute!

Gestern habe ich mir wieder einmal so richtig leidgetan. Zu heiss war es mir, zu drückend, zu grell. Ich hatte Pickel von der Sonnencreme, meine Haare standen verschwitzt zu Berge, und meine Laune war im Keller. Und das an einem richtig goldenen Sommertage, nachdem ich mich zuvor wochenlang beklagt hatte, es sei zu kalt, zu feucht und zu grau. Und während ich so vor mich hinnörgelte, wurde mir auf einmal bewusst, was ich tat. Nach all den Jahrzehnten, die ich in die Bildung meines Geistes investiert hatte, in Wissen, Verständnis, Tiefgang und Reflexion, musste ich registrieren: Ich jammere über das Wetter. So peinlich!

Um diesen Artikel vollständig lesen zu können, benötigen Sie ein Abo. Abo abschliessen