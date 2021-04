Neues Buch von Arzt und Autor – Schöner kann man über das Sterben nicht schreiben Der neue Erzählband von Peter Weibel beinhaltet alles, was grosse Literatur ausmacht: zeitlose Themen, starke Geschichten, präzise Sprache. Mirjam Comtesse

Peter Weibel (72) ist Arzt und veröffentlicht Prosa sowie Lyrik. 2018 erhielt er für sein Werk «Mensch Keun» den renommierten Kurt-Marti-Preis. Foto: Franziska Rothenbühler

In seinem neuen Buch «An den Rändern» schreibt Peter Weibel über Abschied und Tod. Als ausgebildeter Arzt, der heute in der Geriatrie arbeitet, kennt er das Sterben in all seinen Facetten. Das Thema der insgesamt 19 Erzählungen klingt nach einer deprimierenden Lektüre. Doch dem 72-Jährigen gelingt es, zu zeigen, dass das Leben nie so wertvoll ist wie in den Momenten, wo alles verloren scheint. Oder wie er es eine seiner Figuren formulieren lässt: «Das Leben ist ein fragiles Gesamtkunstwerk, erst jetzt weiss ich es.»

Das sind vier Erkenntnisse aus dem Buch: