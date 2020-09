BSV gegen BSV – Schöne Spielzüge auf beiden Seiten Der BSV Bern hat mit einem 34:21-Erfolg gegen die eigene zweite Mannschaft den Cup-Achtelfinal erreicht. Das Erstliga-Team verkaufte sich gut. Reto Pfister

Sebastian Schneeberger erzielte seine ersten zwei Treffer in der laufenden Saison. Foto: Andreas Blatter

Nach einer Minute und 53 Sekunden ging die zweite Mannschaft des BSV Bern gegen das NLA-Team der Berner 1:0 in Führung. Tom Althaus hatte getroffen, Torhüter Lukas Häberli einen Siebenmeter von Simon Getzmann gehalten. Dann aber nahm das Geschehen im internen BSV-Duell im Cup-Sechzehntelfinal den erwarteten Lauf. Die erste Mannschaft ging schon früh klar in Führung, was aber der Spielfreude der Erstliga-Handballer aus dem «Zwöi» keinen Abbruch tat. Immer wieder gelangen ihnen schöne Spielzüge, sie konnten die Differenz zum Gegner im Rahmen halten. Beim Fanionteam wurden mit Torhüter Mario Cvitkovic, Spielmacher Ante Kaleb und Kreisläufer Kaspar Arn drei Stammkräfte geschont. Sebastian Schneeberger bestritt nach einer Verletzungspause sein erstes Spiel in der laufenden Saison.

Die Partie wurde engagiert, aber ohne überharte Zweikämpfe geführt. Die Schiedsrichter mussten keine einzige Zweiminutenstrafe aussprechen. Zur Pause führte die NLA-Equipe 19:12, letztlich gewann sie das Spiel 34:21. Die Spieler der zweiten Mannschaft konnten jedoch ebenfalls zufrieden das Spielfeld verlassen; sie hatten sich sehr gut präsentiert.