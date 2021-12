Zeitalter der Roboter – Schöne, neue Technikwelt Die Pandemie hat unseren Alltag grundlegend verändert. Denn noch nie dominierte High Tech unser Tun so stark, noch nie kam das Menschliche so kurz. Wo führt das hin? Thorsten Riedl

Die neue Normalität im Zuge der Pandemie hat unser Leben durcheinandergewirbelt. Geht es nach den Vordenkern der Branche, war dies der Startschuss für eine noch stärkere Durchdringung von Hightech im Privaten wie im Beruflichen. Foto: Getty Images

Morgens die Verhandlung mit dem Zulieferer, zum Lunch eine Zusammenkunft mit den Kollegen, am Nachmittag ein Meeting mit Kunden – und zwischendrin haben wir unser «Büro» noch nicht einmal verlassen. Im Gegenteil: Wir haben sogar die Waschmaschine angeschmissen, die Kinder nach der Schule empfangen, ihre Hausaufgaben kontrolliert. Das eigene Zuhause ist für viele zum Office geworden, zum Schulzimmer, zum Heimkino, zum Fitnessstudio. Das ist die neue Realität im Jahr 2 nach Corona.

Doch auch wenn die Pandemie überwunden sein sollte: In Zukunft wird Technik das Arbeitsleben vieler noch mehr dominieren als ohnehin schon. So weit, bis wir uns nur noch im Virtuellen treffen, das zumindest die jüngste Vision der High-Tech-Vordenker. So weit gar, bis Kollege Roboter viele unserer Tätigkeiten übernehmen wird, auch in unseren Breiten.