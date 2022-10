Zukunft für Thuner Drogerie – Schönau-Drogerie ist gerettet Das Westquartier behält die Drogerie Schönau. Die Besitzerin hat einen neuen Betreiber gefunden. Nelly Kolb

Die gute Nachricht prangt schon an der Tür der Drogerie Schönau: «Es geht weiter mit uns». Foto: Andreas Tschopp

«Wenn nicht noch ein Wunder passiert, muss ich die Drogerie am 15. Oktober schliessen», gestand die Besitzerin Silvia Siegenthaler jüngst gegenüber dieser Zeitung (wir berichteten). Das hat gewirkt, und das Wunder ist passiert: Die Drogovita Holding GmbH (Bischofszell) übernimmt die Schönau-Drogerie per 1. November. Die Räumlichkeiten an der Mattenstrasse in Miete und das Inventar in Kauf.