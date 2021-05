«Friends Reunion» – Schön, euch wiederzusehen Das TV-Special 17 Jahre nach dem Ende der legendären Fernsehserie war wie eine richtige Klassenzusammenkunft: toll, lustig, traurig und zum Teil schrecklich überladen. Markus Wüest

Zurück am Set in Burbank: David Schwimmer, Courteney Cox, Matt LeBlanc und Lisa Kudrow (v.l.). Foto: Terence Patrick/HBO Max/Keystone-sda.ch

Das Set ist wieder aufgebaut. Die Wohnung von Monica und Chandler – bzw. Monica und Rachel – alles wie damals. Alles in den Studios in Burbank, Kalifornien, installiert und nicht etwa in New York. Eine Tür geht auf, Sonnenlicht von draussen dringt in die künstliche Welt und David Schwimmer (Ross) taucht auf. Dann Lisa Kudrow (Phoebe), dann Matt LeBlanc (Joey), dann Jennifer Aniston (Rachel) und zum Schluss Matthew Perry (Chandler) und Courteney Cox (Monica).

Seit der letzten Episode von «Friends» am 6. Mai 2004 (USA) sind 17 Jahre vergangen. LeBlanc ist nun grauhaarig und etwas füllig. Schwimmer sichtlich älter. Bei Cox sind noch Reste ihrer Schönheitsoperationen zu sehen. Erstaunlich wenig gealtert dagegen sind Aniston und Kudrow. Merkwürdig dumpf und stumm ist Perry.