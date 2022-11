Fasnachtseröffnung in Thun – «Scho lang här» – aber jetzt geht es wieder los Der 11.11. ist der Tag der Fasnachtseröffnung – auch in Thun. Sechs Guggen heizen dem Publikum ein.

Die Thuner Fasnacht ist wieder im Fokus: Am 11.11. steigt die offizielle Eröffnung. Foto: Patric Spahni

Am 11.11. beginnt die sogenannt fünfte Jahreszeit: Die Fasnacht wird eröffnet. Der zehnköpfige Gringerat der Thuner Fasnacht habe unter dem Motto «Scho lang här» ein buntes Programm für die 25. Ausgabe der Grossveranstaltung zusammengestellt, wie er in einer Medienmitteilung schreibt. Das Eröffnungsfest findet am Freitag, 11. November, ab 19.01 Uhr auf dem Rathausplatz statt.

Sechs Thuner Guggen spielen Fasnachtslieder. Der Zeitplan sieht wie folgt aus: 19.01 Uhr s'Zähni, Steffisburg; 19.35 Thuner Seehüüler, Thun; 20.10 Chatzeschwänz, Thun; 20.45 Säins Tschikken, Uetendorf; 21.20 Schattepööggle, Wimmis; 21.55 GschirrSchärbeler, Heimberg; 22.30–22.55 Monsterkonzert mit allen Guggen. Für das leibliche Wohl ist mit den Angeboten von Mätt’s Hüsi und des Bistros Ratsstübli gesorgt.

«In den letzten Wochen wurden bereits über 300 nummerierte Gold- und VIP-Plaketten an eingefleischte Fasnachtsfans in der Region verkauft, sodass mit einer grossen Teilnehmerzahl gerechnet werden kann», hält das OK weiter fest. Zusätzliche Plaketten können am Freitag unter der Laube des Rathauses oder über die Website gekauft werden. Die 22. Thuner Fasnacht findet vom Donnerstag, 26. Januar, bis am Sonntag, 29. Januar 2023, statt.

pd

