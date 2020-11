Burgergemeinde Herzogenbuchsee – Schnitzelversorgung optimieren Die Korporation will im Badwald ein eigenes Holzschnitzellager bauen. Der Burgerrat sieht darin eine wichtige Weichenstellung für den Wald und die Umwelt. Marcel Hammel

Direkt neben der bestehenden Geräte-Remise im Badwald ist das neue Holzschnitzellager geplant. Foto: Marcel Hammel

Die Burgergemeinde will das Holz in ihren Wäldern künftig optimal nutzen können und gleichzeitig einen Beitrag an den Umweltschutz leisten. Deshalb stimmte ihre Versammlung dem Neubau eines Holzschnitzellagers beim Waldhaus im Badwald zu. Auf einer Grundfläche von 16 mal 18 Meter sollen dort rund 1000 Kubikmeter Schnitzel aufbewahrt werden können.

Mit dem Zweckbau könnten zwei wichtige Aspekte optimal erfüllt werden, wurde an der Versammlung informiert: Das anfallende Käferholz – es sind jährlich rund 150 Kubikmeter – kann möglichst schnell aus dem Wald entfernt werden. In Herzogenbuchsee wird derzeit ein zweites Fernheiz-Werk geplant. Künftig können die beiden Werke direkt aus den Buchser Wäldern beliefert werden. Während der Lagerung gewinnt das Holz an Energiegehalt, und Transporte fallen weg.