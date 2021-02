0:2 gegen Stade Lausanne-Ouchy – Schneuwly schiesst Thun ins Elend Der FC Thun kassiert die dritte Niederlage in Folge. Nach dem 0:2 gegen GC, dem 0:4 in Schaffhausen blieb das Team gegen Lausanne-Ouchy erneut ohne Treffer. Peter Berger UPDATE FOLGT

Thuns Nias Hefti hadert nach seiner verpassten Chance. Foto: Alessandro della Valle, Keystone

Am Ende war es doch Christian Schneuwly, der seinen früheren Verein abschoss. Der Freiburger hatte zwischen 2011 und 2015 fast 100 Spiele für die Thuner in der Super League absolviert. Am Freitag zeigte er sich zuerst noch gnädig mit dem Ex-Club. Nach 22 Minuten hatte der 33-Jährige freistehend aus 10 Metern über das Tor geschossen. In der 64. Minute zielte Schneuwly dann besser. Der Mittelfeldakteur bezwang mit seinem Schuss Thuns Goalie Andreas Hirzel. Der im Februar von Stadtrivale und Super-League-Vertreter Lausanne geholte Routinier sicherte damit Stade Lausanne-Ouchy den Sieg.

Für Thun bedeutete dies die dritte Niederlage in Folge. Die verunsicherte Equipe von Carlos Bernegger, vermochte erneut nicht auf einen Rückstand zu reagieren. In sieben solchen Situationen blieben die Oberländer zum siebten Mal ohne Zähler. Die Gastgeber enttäuschten und blieben in der Offensive ungenügend. Nias Hefti und Saleh Chihadeh hatten die besten, der wenigen Möglichkeiten. Effizienter war da Yanis Lahiouel. Der Lausanner erzielte das 2:0. Es war sein vierter Treffer in dieser Saison gegen Thun, sein zehnter insgesamt.