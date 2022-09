Sprint-Final in Winterthur – Schnellste Sprinterin kommt aus

Thun Am Schweizer Final des Visana-Sprints in Winterthur erwies sich Lynn Beer (LV Thun) als Schnellste. Lea Studer (TV Unterseen) brillierte bei den Ältesten mit dem zweiten Rang. Daniel Küenzi

Die schnellste 10-jährige Schweizerin freut sich über Gold: Lynn Beer (LV Thun). Foto: PD

Der Weg an den Schweizer Final des Visana-Sprints in Winterthur war hart. Über die lokalen Ausscheidungen – wie den schnellsten Thuner – qualifizierten sich die Schnellsten für den Oberländer. Die Schnellsten aus den fünf Kantonsregionen Oberland, Emmental, Oberaargau, Seeland und Mittelland ermittelten dann Anfang Juli in Kirchberg die beiden Teilnehmer für den Schweizer Final in der Winterthurer Innenstadt.

Hartes Prozedere

Und auch hier war das Prozedere nochmals hart. Via Vorlauf und Zwischenlauf wurden die sechs Finalisten ermittelt, die dann auf dem Podest von der Europameisterin Mujinga Kambundji mit den Medaillen belohnt wurden. Trotz herbstlichen Temperaturen und zwischenzeitlichen Regenschauern liessen sich die 10- bis 15- jährigen Sprintraketen vom City-Event im Herzen der Altstadt elektrisieren und brachten die mobile Conica-Laufbahn förmlich zum Glühen.

Die harte Arbeit hat sich besonders für Lynn Beer gelohnt. Nach elf Rennen – davon deren drei in Winterthur – war die Jüngste immer noch die Schnellste. Die 10-Jährige aus der LV Thun lief im Zwischenlauf mit 8,64 über die 60 Meter eine neue persönliche Bestzeit. Im Final sicherte sie sich verdienterweise die Goldmedaille.

Stark unterwegs war auch die Unterseenerin Lea Studer. Die 15-Jährige unterstrich ihre Sprint- und Wettkampffähigkeit und holte sich die silberne Auszeichnung. Den Oberländer Medaillensatz komplettierte der Steffisburger Finn Trösch. Der Sohn eines ehemaligen Leichtathletik-Sprinterpaares holte sich bei den 12-Jährigen die Bronzemedaille.

