Sportanlass in Interlaken – Schnelligkeit und Ausdauer waren gefragt 273 junge Mittelstreckenläuferinnen und -läufer lieferten sich am Mille-Gruyère-Kantonalfinal spannende Duelle. 24 qualifizierten sich für den Schweizer Final. Ueli Flück

Das Feld der Kategorie M13 ist schnell unterwegs. Der Bieler Yanick Amstutz (ganz links) wird als

Erster im Ziel sein. Foto: Ueli Flück

1000 Meter waren von den jungen Läuferinnen und Läufern am letzten Freitag, einem kühlen Sommerabend, auf der 400-Meter-Rundbahn der BZI-Sportanlage zurückzulegen. Möglichst schnell. Aber es waren keineswegs Greenhorns, die sich spannende Duelle lieferten. Sie hatten sich nämlich bereits an lokalen und regionalen Anlässen für den Kantonalfinal qualifizieren müssen.



Die Mädchen der Kategorie W7, also mit Jahrgang 2014, eröffneten das vom Turnverein Unterseen organisierte Meeting. Aber auch ein Meitschi mit Jahrgang 2015 hatte sich qualifiziert. Der 6-jährigen Leana Fischer vom TVU, die sich mit 7-Jährigen mass, wurde die Startnummer 1 zugelost. Und das erachtete sie wohl als Verpflichtung. Unbekümmert lief sie voraus und siegte in 4:09,95 mit über 4 Sekunden Vorsprung. Ein spannender Leichtathletikabend war lanciert.