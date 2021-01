Food-Lieferungen boomen – Schnellerteller verdreifacht Bestellmenge Seit Jahren gibt es die Onlineplattform Schnellerteller. Doch erst im ersten Lockdown ist der Bestellservice des Berner Velokuriers voll durchgestartet. Ein Besuch in der Zentrale in der Lorraine. Claudia Salzmann

Velokurier Christophe Muheim holt vor dem Restaurant Okra beim Wirt Rajkumar Rochemuttu eine Lieferung ab. Foto: Raphael Moser

Denken andere an Feierabend und Abendessen, gibt es beim Velokurier in der Berner Lorraine Schichtwechsel. Fünf Kuriere machen sich in der kleinen Zentrale bereit. Sie sind eingepackt bis über die Nase, Helm und Schirmmützen auf dem Kopf, diverse Schichten an Jacken und funktionalen Hosen am Körper. Im Dispo-Büro klingeln permanent Telefone, die Disponentin spricht über Funk mit ihren 12 Kurierinnen und Kurieren, die bereits quer über die Stadt verteilt sind. Man hört, wie Reissverschlüsse zugezogen werden. Die Neuen fassen sich einen Rucksack und stopfen Isoliertaschen rein. Diese brauchts, denn sie alle werden heute Abend Gerichte von Schnellerteller in Berner Restaurants abholen und zu hungrigen Kunden bringen.