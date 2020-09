Ausbau Glasfasernetz – Schnelleres Internet für St. Stephan Nach mehrmonatiger Bauzeit hat die Swisscom den Ausbau des Glasfasernetzes in St. Stephanabgeschlossen.

Die Swisscom hat den Ausbau des Glasfasernetzes in St. Stephan abgeschlossen. Themenbild: Keystone

«Ein Grossteil der Bevölkerung von St. Stephan surft per sofort auf ultraschnellem Internet mitGeschwindigkeiten von bis zu 500 Mbit/s», schreibt die Swisscom in einer Medienmitteilung zum abgeschlossenen Ausbau des Glasfasernetzes in der Gemeinde. Mit dem neuen Internetspeed seien Anwendungen wie TV schauen, videotelefonieren oder von zu Hause aus im Firmennetzwerk arbeiten «problemlos und zeitgleich» möglich.

Die Glasfasertechnologien seien zudem modular aufgebaut und ausbaufähig. «Steigt der Bedarf, kann die bereits vorhandene Glasfaser rasch ausgebaut und die Leistung damit gesteigert werden.» Die Swisscom sei «federführend beim Ausbau von Glasfasertechnologien in der Gemeinde St. Stephan», dennoch könne die Bevölkerung frei zwischen verschiedenen Anbietern wählen.

pd/sgg