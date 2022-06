Leichtathletik-Anlass in Thun – Schnelle Zeiten und weite Weiten Perfekte Wetterbedingungen ermöglichten im Lachenstadion in Thun schnelle Zeiten im Sprint, starke Wurfresultate und gute Sprungleistungen.

Die 5xfrei-Staffel der LV Thun erzielte eine neue Schweizer Saisonbestleistung in der Besetzung (v.l.) Julian Huber, Noel Robin Küenzi, Marc Borgts, Florent Tagmann und Noel Keller. Foto: Daniel Küenzi



Als Königin der Würfe entpuppte sich die 17-jährige Sabrina Boss (LV Thun/U-18) mit einem Dreifachsieg. Die Sigriswilerin unterstrich an den offenen Kantonalen Nachwuchsmeisterschaften ihre starke Verfassung in ihrer Paradedisziplin Speerwerfen mit einem Wurf auf 52,62 Meter. Vier ihrer sechs Versuche landeten über der 50-Meter-Marke. Schweizweit ist die Bankkauffrau in Ausbildung weiterhin die klare Nummer eins. Sie wird die Schweiz an der U-18-EM in Jerusalem vertreten.

Ihre Wurfdominanz unterstrich sie mit weiteren Siegen im Diskuswerfen sowie im Kugelstossen. Mit dreimal Gold war sie dabei die überragende Athletin an diesen Meisterschaften. Vier weitere U-18-EM-Limiten für Jerusalem wurden in Thun erzielt, allesamt auf der Bahn. Sascha Meyer (STB) glückte dies sowohl über 100 als auch 200 m. Über 200 m unterbot auch Marc Hofer den Richtwert.

Über die Kurzhürden schaffte es der Unterseener Xavier Fischer. Bei der U-16 wurden drei neue Schweizer Saisonbestleistungen erzielt. Sie gehen auf das Konto der Sprinterin Xenia Buri (LC Kirchberg, 80 m), von Larissa Staub (TV Herzogenbuchsee, Speer) und Noé Wipfli (STB, 600 m).

Starke Zeiten in den Staffelrennen

Gleich achtmal wurde die nationale Saisonbestleistung in der entsprechenden Kategorie unterboten. Dazu gehört auch der Staffelsieg der LV Thun bei den Knaben U-14. Überhaupt war diese Kategorie in bester Thuner Hand. Sieben Sieger kamen aus der LV Thun und einer von Fun and Run Thun.

«Auch in vielen kleineren Vereinen wird im Kanton sehr gute Nachwuchsarbeit verrichtet.» Daniel Küenzi, Präsident des Berner Leichtathletikverbands

Trotz der grossen Hitze, welche im Oval herrschte, wurden auch am zweiten Wettkampftag beeindruckende Leistungen erzielt, selbst über die 600-Meter-Strecken. Mehrere der über 700 Athletinnen und Athleten konnten sich gar mehrfach über einen Medaillengewinn erfreuen.

Insgesamt eroberten 24 Vereine mindestens eine Medaille, was die Vielfalt der Berner Leichtathletik wiedergibt. «Auch in vielen kleineren Vereinen wird im Kanton sehr gute Nachwuchsarbeit verrichtet», sagte Daniel Küenzi, der Präsident des Berner Leichtathletikverbands. Erfolgreichster Verein war der ST Bern mit 45 Medaillen. Die meisten der 106 vergebenen Goldmedaillen holte sich die LV Thun mit vierundzwanzig Auszeichnungen.



