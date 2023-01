Loubegaffer – Schnelle Nationalräte und fliegende Stadträtin Die Berner Nationalräte waren Ski fahren. Und die SP-Stadträtin Lena Allenspach gönnte sich einen Flug. Die Neuigkeiten aus Berns Gassen. Die Loubegaffer

Während die Loubegaffer nur Augen fürs Chuenisbärgli hatten, fand in Graubünden eine weitere spannende Skiabfahrt statt. Zum 67. Mal trafen sich Parlamentarierinnen und Parlamentarier aus der Schweiz und Grossbritannien zur Skiwoche in Davos. Und die Berner Performance war exzellent: SP-Alt-Nationalrat Adrian Wüthrich erreichte erneut das Podest und verteidigte seinen ersten Rang. EVP-Nationalrat Marc Jost war zum ersten Mal mit dabei und schaffte es gleich auf den zweiten Platz. Da soll nun noch jemand sagen, Berner seien langsam.

Auch bei den Damen zieht eine Bernerin an fast allen vorbei: FDP-Nationalrätin Christa Markwalder freut sich über die Silbermedaille. Allerdings war die Zürcher Grünliberale Barbara Schaffner, die zum ersten Mal teilnahm, noch schneller.

Die Loubegaffer wundern sich manchmal, wie schnell Klimaneutralität nicht mehr grossgeschrieben wird, wenn es um Ferien geht. Zum Jahreswechsel reiste beispielsweise SP-Stadträtin Lena Allenspach in die israelische Hauptstadt Tel Aviv in den Urlaub. Dies, nachdem sie bereits im letzten Frühling nach Zimbabwe geflogen war. Für eine (linke) Politikerin des 21. Jahrhunderts sind das doch etwas viele Flugkilometer.

Zudem macht der oberste Wirt des Kantons von sich reden: Tobias Burkhalter hat erneut ein neues Lokal in sein beachtliches Portfolio aufgenommen. Er übernimmt im April das Schloss Ueberstorf. Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass der Hotelier das Restaurant Zunft zu Webern in der Berner Altstadt übernommen hat, das der langjährige Wirt René Schneider an ihn übergab. Burkhalter führt nebst den insgesamt vier Restaurants auch zwei Hotels. Und eines haben alle gemein: Überall gibt es gutbürgerliches Essen.

