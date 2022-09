Brandausbruch in Matten bei Interlaken – Schnelle Feuerwehr verhindert Schlimmeres Ein Küchenbrand erforderte den Einsatz von Feuerwehr und Ambulanz. Drei Personen wurden zur Kontrolle ins Spital überführt. Bruno Petroni

Die Feuerwehr im Einsatz an der Brunngasse in Matten. Foto: Bruno Petroni

Die Meldung über einen Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Brunngasse in Matten ging bei der Kantonspolizei Bern am Mittwochnachmittag kurz vor 16.20 Uhr ein. Wie Kapo-Mediensprecherin Isabelle Wüthrich auf Anfrage berichtet, seien mehrere Personen aus dem Gebäude evakuiert worden. «Die Feuerwehr Bödeli konnte den Brand rasch löschen und die betroffene Wohnung belüften. Die Wohnung ist aktuell nicht mehr bewohnbar.» Andere Wohnungen seien nicht betroffen worden.