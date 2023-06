Hilfe gegen Suchtgefahr – Schnelle Erleichterung dank Nasenspray – das sind die Risiken In der Erkältungs- und Heuschnupfenzeit schafft er Abhilfe, aber nicht alle kommen vom Nasenspray wieder weg. Wann der Einsatz schädlich wird und was man gegen die Sucht tun kann. Werner Bartens

Kurzfristig hilfreich, aber ein längerfristiger Gebrauch von Nasenspray kann Probleme bereiten. Foto: Florian Gaertner (Photothek, Imago)

Eine freie Nase ist ein Geschenk. Was liegt da näher, als sich in der Erkältungs- und Heuschnupfenzeit Erleichterung zu verschaffen, sobald die Nase verstopft ist? Nasensprays versprechen rasche Linderung, Dutzende frei verkäufliche Präparate gibt es in der Apotheke. Auf den ersten Blick ist es ein Segen, wenn die Symptome nach kurzer Zeit nachlassen. Auf den zweiten Blick droht jedoch nicht nur baldige Gewöhnung, sondern sogar die Sucht. «Es gibt regelrechte Nasenspray-Junkies», sagt Allgemeinmediziner Thomas Kühnlein. «Die sind abhängig und schädigen damit ihre Nasenschleimhäute.»