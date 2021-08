Eine Textilfirma in der Krise – «Schnell zu reagieren, ist fast unmöglich» Corona schüttelt die Lantal Textiles AG durch. Geschäftsleiter Urs Rickenbacher erklärt im Interview, wie die Kurzfristigkeit zum Problem wird. Julian Perrenoud

Lantal-Geschäftsleiter Urs Rickenbacher im Showroom am Hauptsitz in Langenthal. Das Geschäft mit der Luftfahrt ist in der Pandemie stark zusammengebrochen. Fotos: Beat Mathys

Am Hauptsitz der Lantal Textiles AG an der Dorfgasse ist es an diesem Montagmorgen ruhig. Ein paar wenige Angestellte arbeiten an ihren Bürotischen, die Produktion ist von Kurzarbeit betroffen und steht derzeit still. Vor wenigen Tagen hat das Langenthaler Unternehmen angekündigt, wegen der anhaltend schlechten Wirtschaftslage in der Luftfahrtbranche bis zu 55 Kündigungen auszusprechen.

Im Sitzungszimmer ruht auf einer Kommode die eingerahmte Auszeichnung Performance Excellence Award, verliehen vom Flugzeughersteller Boeing im Jahr 2019. Es war der Höhepunkt der Reise- und Transportbranche, kurz bevor Covid-19 die Welt vereinnahmte und den Markt von Lantal kollabieren liess.