Trainerwechsel beim FC Thun – Schneider wirft das Handtuch Die 1:3-Niederlage gegen Xamax war zu viel: Marc Schneider tritt per sofort als Trainer des FC Thun zurück. Peter Berger

Marc Schneider stand am Freitag zum letzten Mal als Trainer beim FC Thun an der Seitenlinie. Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Marc Schneider tritt per sofort als Trainer des FC Thun zurück. Der 40-Jährige hatte den Chefposten im Berner Oberland im Sommer 2017 übernommen. Nach dem Abstieg vor zwei Monaten ist ihm un dem Team der Start in der Challenge League misslungen. Aus drei Partien resultierte nur ein Zähler. «Diese drei Jahre waren sehr intensiv. Aus verschiedenen Gründen habe ich nun gespürt, dass es nicht mehr zu hundert Prozent passt. Deshalb habe ich diese Entscheidung getroffen. Der FC Thun ist und bleibt für mich eine Herzensangelegenheit», begründet Schneider.

Sportchef Andres Gerber akzeptiert den Rücktritt. «Ich verstehe den Entscheid von Marc, bedaure aber gleichzeitig, dass er aufhört. Die Situation bei uns ist schwierig. Wir müssen sparen und trotzdem Einnahmen generieren. Eigentlich bräuchten wir Zeit, aber diese haben wir nicht.»

Weil das Transferfenster noch bis am 12. Oktober geöffnet ist, ist beim FC Thun zudem mit Abgängen von weiteren, wichtigen Spielern zu rechnen. Das wird die Aufgabe für den neuen Trainer nicht einfacher machen. Gerber macht sich nun daran, einen Nachfolger für Schneider zu suchen. Die nächste Partie bestreiten die Thuner am 16. Oktober in Chiasso.