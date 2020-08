In Berner Läden – Schnegg will Maskenpflicht ab 35 Ansteckungen pro Tag Der Berner Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg (SVP) schliesst eine Maskenpflicht in Läden im Kanton Bern nicht aus.

Regierungsrat Pierre Alain Schnegg (SVP). Foto: Raphael Moser

Im Kanton Bern soll eine Maskenpflicht in Läden eingeführt werden, wenn die Zahl der Ansteckungen über 35 pro Tag steigt. Dies sagte Regierungspräsident und Gesundheitsdirektor Pierre-Alain Schnegg (SVP) in einem Interview mit der Zeitung «Der Bund» vom Samstag.

Als Kriterium für die Maskenpflicht in Läden und öffentlichen Innenräumen definierte Schnegg die Zahl von 47 Fällen pro 100'000 Einwohner während 14 Tagen. «Als Entscheidungsgrundlage ziehen wir aber weitere Parameter bei wie die Belegung von Spitalbetten bei».

Im Kanton Bern lag die Zahl der registrierten Neuansteckungen lange bei rund 10, sie stieg in den letzten Tagen zum Teil gegen 20. Am Freitag wurden 24 positive Fälle gemeldet. Gemäss dem Berner Gesundheitsdirektor wird das Contact-Tracing-Team laufend ausgebaut. «Derzeit sind wir schon bei über 30 Personen.»

Parallel dazu wolle man zusammen mit anderen Kantonen einen privaten Partner für das Tracing bei Grossereignissen verpflichten. In Bezug auf die Ansteckungen in Clubs sagte Schnegg, diese Fälle liessen sich im Kanton Bern bisher noch an einer Hand abzählen. Er schliesse aber nicht aus, «dass wir dereinst schärfere Vorgaben machen.»

SDA/flo