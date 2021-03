Corona-Pandemie – Schnegg versteht den Bundesrat nicht mehr Der Bundesrat denke in der Pandemie zu wenig mittel- und langfristig, kritisiert der Berner Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg (SVP). Sandra Rutschi

Der Berner Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg (SVP) schreckte während der Pandemie auch nicht vor unpopulären Entscheiden zurück. Foto: Stefan Wermuth

Statt Lockerungen präsentierte der Bundesrat letzte Woche Alarmwerte für neue Verschärfungen: Mit einem 3-Phasen-Modell will er die Pandemie bis im Sommer im Griff behalten und einen raschen Anstieg der Fallzahlen wie letzten Herbst verhindern.

Zentral sind dabei die Fallzahlen: Ab einer Inzidenz von 350 Fällen pro 100’000 Einwohner in 14 Tagen werden Verschärfungen erwogen. Zusätzliche Schwellenwerte sind die Zahl der Spitaleintritte wegen Corona, die Belegung der Intensivstationen mit Covid-Patienten und der R-Wert.

Dass der Bundesrat dieses strategische Modell nicht im Voraus mit den Kantonen besprach, stösst diesen sauer auf. «Der Bundesrat müsste viel stärker gemeinsam mit den Kantonen vorausschauend handeln und planen», sagt der Berner Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg (SVP) in einem Artikel der NZZ. Und: «Langsam verstehe ich den Bundesrat nicht mehr.»

Die Kritik des SVP-Mannes, der während der Pandemie auch vor unpopulären und seiner Partei widersprechenden Entscheiden nicht zurückschreckte, ist eine grundsätzliche: «Es ist tragisch, aber offenbar hat der Bundesrat noch immer keinen mittel- und langfristigen Plan», lässt er sich in der NZZ zitieren. Manchmal wirke es, als stecke der Bundesrat so sehr in einem Hamsterrad, dass er kaum über die Woche hinausdenken könne.

R-Wert in der Kritik

Immer wieder führe der Bundesrat hektische Konsultationen durch, in welchen die Kantone in kürzester Zeit zu Massnahmen Stellung nehmen müssten. Dies ohne dass der Eindruck entstehen würde, dass der Bundesrat diese Rückmeldungen besonders beachte. Auch letzte Woche hat der Bundesrat anders entschieden, als die Mehrheit der Kantone dies gewünscht hätte.

Nichtsdestotrotz habe Schnegg zum Beispiel angeregt, dass der R-Wert, also die Reproduktionszahl, kein Teil des Modells sein soll, weil sie niemand verstehe und oft nachträglich habe verbessert werden müssen. Und Bern habe betont, dass es einleuchte, die neuen Kriterien vom Fortschritt der Impfungen abhängig zu machen.

Zentrale Daten fürs Contact-Tracing

Schnegg vermisst zudem ein Konzept für die Phase, wenn alle Personen der Risikogruppen, die sich impfen lassen wollen, geimpft sind. Er wünscht sich vor allem ein nationales System zur Erfassung von Kontaktdaten in Restaurants, Clubs und dergleichen. Mit einer zentralen Datenbank könnten die Kantone das Contact-Tracing schneller durchführen, so seine Überlegung. Was dazu führen würde, dass das Contact-Tracing nicht mehr so schnell zusammenbrechen würde.

«Wir müssen endlich einmal darüber diskutieren, was uns wichtiger ist: Wollen wir rigoros unsere Daten schützen, die wir sonst oft so leichtfertig preisgeben – oder wollen wir möglichst rasch aus dieser Pandemie raus?», fragt Schnegg in der NZZ.

Sichere Lösungen bezahlen

Das Sammeln von Daten ist gerade nach den in den letzten Tagen bekannt gewordenen Sicherheitslücken beim elektronischen Impfausweis von Meineimpfungen.ch zu einem heissen Thema geworden. Gundekar Giebel, Sprecher der Berner Gesundheitsdirektion, bekräftigt auf Anfrage dieser Zeitung nochmals Schneggs Forderung nach einer zentralen Datenbank im Contact-Tracing. Und auch bei den Impfungen sei es wichtig, dass die Schweiz nun eine eigene Lösung für eine zentrale Datenbank finde.

Bern hatte gar nie Daten an Meineimpfungen.ch geliefert, weil die Schnittstelle nicht bereit war. Stattdessen setzte der Kanton auf ein eigenes Erfassungssystem, das nun auch in Zürich zum Einsatz kommt. Auf solche Angebote könne das Bundesamt für Gesundheit aufbauen, findet Giebel.

«Es braucht eine Applikation, die von Anfang an auf hohe Sicherheitsstandards setzt, damit Lecks wie bei Meineimpfungen.ch ausgeschlossen werden können», betont Giebel. Genauso wie eine zentrale Contact-Tracing- Datenbank sei dies zwar teuer, aber eine sinnvolle Investition.