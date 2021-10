Pandemie im Winter – Schnegg stellt 2-G-Regel in den Raum Falls die Corona-Zahlen im Winter stark ansteigen, schliesst der Berner Gesundheitsdirektor nicht aus, dass Getestete kein Zertifikat mehr erhalten. Florine Schönmann

Wappnet sich für einen allfälligen Anstieg der Zahlen im Winter: Pierre Alain Schnegg. Foto: Adrian Moser

Die Anzahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind seit Anfang September rückläufig, genauso wie jene der wegen Covid-19 hospitalisierten Menschen. Doch was, wenn sich diese Situation gerade in der kalten Jahreszeit, in der man sich vermehrt drinnen trifft, wieder ändert?

Der bernische Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg (SVP) sagt in einem Interview mit Radio SRF, man müsse besonders darauf achten, dass das Gesundheitssystem nicht stärker unter Druck gerät. Falls sich die Situation verschlechtere, müsse man schnell handeln und die Regeln verschärfen.