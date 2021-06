Maskenpflicht an Pilotanlässen – Schnegg kritisiert das BAG lautstark Der Bund trage nicht zur Normalisierung bei, wenn er die Erfahrungen beschränke: Das sagt ein enervierter Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg (SVP). Chantal Desbiolles

Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg im Berner Impfzentrum. Foto: Raphael Moser

«Anstatt zu einer Normalisierung der Situation beizutragen, verzetteln wir uns in einem Aspekt von begrenzter Priorität, der nur für stumpfsinnige Anwälte von Interesse sein kann.» Markige Worte aus dem Mund von Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg (SVP) sind es, die er an den Bund richtet. Es ist die erboste Antwort darauf, dass das BAG ihn in seine Schranken verwiesen hat. Auch an den Pilotveranstaltungen im Kanton Bern ist die Maskenpflicht zwingend.

Er bedaure dies sehr, sagte Schnegg während einer Pressekonferenz, weil dadurch wichtige Erkenntnisse für die nächsten Monate verunmöglicht würden. «Es ist an der Zeit, einen Schritt voraus zu sein und nicht systematisch in einem Krieg zurückzubleiben, wie es während dieser Pandemie allzu oft der Fall war.»