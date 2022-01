39. World Snow Festival – Schneeskulpturen im Dorfkern von Grindelwald Das 39. World Snow Festival vom 17. bis 22. Januar steht unter dem Motto «Berge».

Als besonderer Höhepunkt werden die Schneeskulpturen beim World Snow Festival auch in diesem Jahr wieder bunt beleuchtet. Foto: PD

Nach einem Jahr Corona-Pause kehrt das World Snow Festival wieder zurück nach Grindelwald. Vom 17. bis 21. Januar werden internationale Künstlerinnen und Künstler in elf Teams aus neun Nationen Schneeskulpturen aus drei mal drei Meter grossen Schneewürfeln mitten im Eigerdorf bauen. Das Motto des diesjährigen Festivals lautet «Berge».

Neben den Künstlern haben auch die Besucher die Chance, die Skulpturen zu bewerten. Unter den Teilnehmern am Publikumswettbewerb werden zudem verschiedene Preise verlost. Acht Teams sind im Dorfkern von Grindelwald auf dem Eiger-Plus-Nordwandplatz und auf dem Bärplatz stationiert. Diese Teams nehmen am bewerteten Wettbewerb teil. Die anderen drei Teams bauen ihre Figuren im Skigebiet Männlichen bei der Bergstation der Gondelbahn – unabhängig vom Wettbewerb.

Und abends mit Beleuchtung

Als besonderer Höhepunkt werden die Skulpturen im Dorf am Freitag- und Samstagabend, 21./22. Januar, farbenfroh beleuchtet. Die Schlusszeremonie findet in diesem Jahr in geschlossener Gesellschaft statt, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. «Die Kunstwerke bleiben so lange stehen, wie das Wetter und die äusseren Bedingungen es zulassen.»

