Kehrseite der Schneepracht – Schneesegen sorgt für Chaos auf den Strassen in und um Bern Auf den Buslinien von Bernmobil und RBS kommt es am Dienstagnachmittag wegen des starken Schneefalls zu Verspätungen und Ausfällen.

Der Schnee haftet am Dienstagnachmittag auch auf den Strassen in der Stadt Bern – wie hier auf der Kirchenfeldbrücke. Foto: Nicole Philipp

Endlich! Am Dienstag tanzten die lang ersehnten Schneeflocken über der Stadt und der Region Bern. So schön die weisse Pracht, so unschön die aktuelle Situation auf den Strassen in Bern. Kurz nach 15.30 Uhr vermeldet die RBS auf Twitter, dass es auf sämtlichen Buslinien zu grösseren Verspätungen und Ausfällen kommt – Dauer unbestimmt.

Ähnlich tönt es bei Bernmobil. Auf sagenhaften 27 Linien sorgt das Schneetreiben am Dienstagnachmittag für Verspätungen und gar Ausfälle.



Der TCS meldet ebenfalls Stau und Verkehrsüberlastungen auf der Laubeggstrasse, der Weissensteinstrasse, der Turnierstrasse und der Laupenstrasse in Bern. Auch auf der A1 kommt es zwischen der Verzweigung Schönbühl und Wankdorf zu stockendem Verkehr wegen des anhaltenden Schneefalls.

sih

Fehler gefunden?Jetzt melden.