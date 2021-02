Trendsport versus Wildschutz – Schneeschuhlaufen liegt im Trend – Wildschutz auch In der Corona-Pandemie wurde Schneeschuhlaufen im Oberland vom Trend zum Boom. Zugleich stellen Wildhüter und Touristiker fest, dass Anstrengungen zum Schutz der Wildtiere vor Störungen Wirkung zeigen. Sibylle Hunziker

Skitourengänger auf dem Weg von der SAC-Bächlitalhütte zur Unteren Bächlilücke. Die Freizeitaktivität erfreut sich einer grossen Beliebtheit, das hat aber eine Kehrseite. Foto: Bruno Petroni

«Viele Leute zieht es in diesem speziellen Winter raus in die Natur; in Grindelwald stellen wir eine verstärkte Nachfrage im Bereich Ski- und Schneeschuhtouren fest.» Ähnlich wie bei Seline Papst von Grindelwald Tourismus tönt es im gesamten Oberland. Aufgrund der unterschiedlichen Topografie zieht es zwar nicht alle Leute an denselben Ort, aber eine markante Zunahme wird überall festgestellt.

Für den Tourismus ist die Entwicklung erfreulich: Die Sportgeschäfte konnten bis zum Lockdown viele Schneeschuhe und Tourenski verkaufen und können nach wie vor Ausrüstungen vermieten (siehe Kasten). Ein vielseitiges Angebot vermindert einseitige Abhängigkeiten. «Ganz grundsätzlich ist ein polysportives Angebot ein wichtiges Entscheidungskriterium für unsere Destination», hält Simon Zobrist von Haslital Tourismus fest. Und schliesslich nehmen sich viele Tourenläufer Zeit, die Natur zu erleben, und übernachten häufig im Gebiet.