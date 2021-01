Urbane Winterfreuden – Schneeparadies Gurten Trotz Corona-Beschränkungen ist das Winter-Naherholungsgebiet auf dem Gurten gut besucht. Die Frequenz liege bei etwa zwei Dritteln eines Normaljahres. Jürg Steiner

Den Kopf lüften an der citynahen Wintersonne in Corona-Distanz: Die Schneesportdestination Gurten mit Skilift und Schlittelgelände. Foto: Nicole Philipp

Schräg einfallende Wintersonne durch weiss gefrorene Bäume, blauer Himmel, betörender Blick über die Bundesstadt: Am Donnerstag fehlte auf dem Berner Hausberg – nach vielen kurzen, grauen Tagen – fast gar nichts im Vergleich zu einer klassischen Wintersportdestination.

Und ja, überhaupt wären die Voraussetzungen ideal für einen brillanten Winter: Noch nie, seit sie ihn 2004 installierte, nahm die Gurtenbahn den Skilift am kleinen Gipfelhang so früh in Betrieb wie in der laufenden Saison. Am 5. Dezember lief er erstmals, und bis Donnerstag kamen bereits 19 Betriebstage zusammen. Ab 30 Betriebstagen liefert der Skilift einen kleinen Gewinn ab, wie Berhard Schmocker, Leiter Betrieb und Marketing der Gurtenbahn, auf Anfrage festhält. Die Chancen, dass es erstmals seit dem Winter 2014/15 wieder so weit kommt, sind intakt, zumal weiterhin kaltes Winterwetter prognostiziert ist.

Bis Mittwoch war auch der (ziemlich schnelle) Schlittelweg geöffnet, inzwischen sei er geschlossen, so Schmocker, weil zu eisig, womit sich Sicherheitsfragen stellen würden.

Ziemlich gefragt: Die Gurtenbahn bringt an Spitzentagen unter Einhaltung der Corona-Massnahmen bis zu 3000 Besucher auf den Gurten. Foto: Nicole Philipp

«Dass wir den Leuten so nah Gelegenheit bieten, mit den Kindern raus in den Schnee zu gehen und den Kopf zu lüften, ist in diesem Winter sehr wichtig», sagt Schmocker und bezieht sich auf viele Rückmeldungen, die er in den letzten Wochen erhalten habe. Der Regierungsstatthalter habe das Corona-Schutzkonzept für die Gurtenbahn inklusive des Skilifts abgesegnet.

In der Bahn und beim Anstehen am Skilift gelte eine rigorose Maskenpflicht für alle über 12-Jährigen, an den Einzelbügeln fahre man weit genug auseinander, so dass keine Maske nötig sei. Der Ski-Ausrüstungsverleih ist geöffnet, nur die Skischule bleibt Corona-bedingt bis auf weiteres geschlossen. Für die Verpflegung gibts einzig eine kleine Open-Air-Buvette. Aussentoiletten stehen zur Verfügung.

Voll entspannt: Gurtenfestival im Schnee. Foto: Nicole Philipp

An Spitzentagen waren diesen Winter laut Schmocker rund 3000 Personen auf dem Gurten, in früheren Jahren zählte man manchmal bis zu 5000 Gäste. Die Leute verteilen sich laut Schmocker auf den weitläufigen Gurtenwiesen gut, zudem sorge das Personal dafür, dass es zu keinen Menschentrauben komme. «Die meisten Besucherinnen und Besucher verhalten sich diszipliniert und verständnisvoll», sagt Schmocker, so, als seien sie sich bewusst, dass sie zu dieser Möglichkeit des Wintergenusses Sorge tragen müssen.

Fürs bevorstehende Wochenende ist gutes Wetter angesagt. Könnte es sein, dass der Ansturm auf den Gurten zu gross wird? Man müsse sich einfach mit etwas Geduld wappnen, sagt Schmocker. Die Gurtenbahn fülle ihre Züge nur zu 50 Prozent und habe sich damit ein strengeres Regime als die behördlichen Corona-Massnahmen verordnet. Das könne allenfalls zu etwas längeren Wartezeiten führen, sagt Schmocker, aber bis jetzt hätten sich die Schutzkonzepte gut bewährt.