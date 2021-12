Foto-Adventskalender, Tag 3 – Schneemänner auf dem Dach Diese Reportage in Schräglage zeigt die gefährliche Arbeit beim Schneeräumen auf den Dächern Berns. René Wüthrich

Der Februar 1942 war sehr schneereich und kalt. Eine gute Gelegenheit, auf Dächer zu steigen, um zu sehen, was sich dort so tut. Ein gutes Standing ist bei diesem Job unverzichtbar. Bilder: Eugen Thierstein, Burgerbibliothek Bern (N_Eugen_Thierstein_290_11); Bildredaktion: René Wüthrich

Wenn viel Schnee fiel in Bern, dann wurden die Hausbesitzer unruhig. Die Schneemassen wurden in der Stadt für einige Häuser und Hausbesitzer zu einer unerträglichen Last, welche bedrohlich werden konnte. Aber ein paar Männer mit genagelten Schuhen brachten das wieder in Ordnung. Ihre Lockerheit erscheint heute auf den Fotos wie das Gegenteil zum schweren Schnee. Dieser blendend weisse Schnee, der sich Schaufel um Schaufel von den Ziegeln hob und dann zentnerweise vom Dach hinab in die Schluchten von Strassen und Gassen fiel. Leider weiss man nicht, was dort unten mit dem Schnee passiert ist. Am Dachrand hörte das Interesse des Fotografen auf, als hätte er einen Bannkreis beschwören wollen.

Mit Pickel und Schaufel, dafür ohne Seil. N_Eugen_Thierstein_290_9

Das Lasso locker um die Hüfte. Was kann denn schon schiefgehen? N_Eugen_Thierstein_290_19

Ganz oben ist es am schönsten und am einfachsten. N_Eugen_Thierstein_290_27

Nur mit der Ruhe, immer schön langsam in die Schräglage. Es könnte rutschig sein. N_Eugen_Thierstein_290_20

Wie beim Skirennen im Fernsehen erkennt man die Steilheit erst aus bestimmten Kameraperspektiven. N_Eugen_Thierstein_290_10

Einfach runter damit. N_Eugen_Thierstein_290_21

Da ist ja auch das Seil. Wird aber nicht benötigt. N_Eugen_Thierstein_290_17

Nicht schwanken, nicht rutschen, aber man muss ja irgendwie wieder auf die Beine. N_Eugen_Thierstein_290_13

In Asien symbolisiert der Schneefall die Verbindung zwischen Himmel und Erde. N_Eugen_Thierstein_290_29

