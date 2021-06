Tierisches Pflegepersonal – Schneckenjäger mit Unterhaltungswert in Ringgenberg Zwei Indische Laufenten erfreuen derzeit die Pensionäre der Reha-Klinik Eden. Zudem bekämpft das Duo die Schneckenplage im Gemüsebeet. Monika Hartig

Ein erstes Bad: Die Indischen Laufenten bei der Körperpflege im Garten der Reha-Klinik Eden Ringgenberg. Foto: Monika Hartig

«Die Covid-Zeit war schwierig für unsere Bewohnerinnen und Bewohner. Sie hatten lange keinen Besuch, es gab weder Ausflüge noch Inputs von aussen», sagte Stefanie Zundel. Sie arbeitet als Aktivierungstherapeutin in der Reha-Klinik Eden in Ringgenberg und teilt sich eine Stelle mit Barbara Rychiger. Neu kümmern sich die beiden Frauen auch um zwei Indische Laufenten, die nun einen Monat lang in der Klinik zu Gast sind.

Verantwortlich für das Wohlergehen der Indischen Laufenten: Die Aktivierungstherapeutinnen der Reha-Klinik Eden Ringgenberg, Barbara Rychiger (l.) und Stefanie Zundel. Foto: Monika Hartig

«Rent a Ent»

«Mit der Idee, zwei Indische Laufenten zu mieten, habe ich schon länger geliebäugelt, auch wegen der Schnecken im Gemüsebeet», so Zundel. Vermieterin ist Pia Oechslin von «Rent a Ent» in Lauerz SZ. Oechslin züchtet seit Jahren Indische Laufenten und vermietet sie gruppenweise, denn einzeln können diese Tiere nicht leben.