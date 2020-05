Frau Bochud, als Gärtnerin frage ich mich: Haben Nacktschnecken eigentlich irgendeinen Nutzen?

Klar, sie bauen primär totes Pflanzenmaterial ab. Es sind also Komposttiere. Einige fressen auch Kadaver oder Kot von Tieren. So bringen sie Nährstoffe zurück in den Boden. Sie spielen dadurch eine wichtige Rolle in Ihrem Garten, worüber Sie sich freuen können.