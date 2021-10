Interview mit Joschka Fischer - «Schmeckts?»

Strassenkämpfer, Aussenminister, Berater der Bosse Infos einblenden

Fischer als Aussenminister in Washington im November 2003. Foto: Keystone

Joschka Fischer ist der erste Grüne, der Weltpolitik betrieb. 1948 in Gerabronn bei Stuttgart als Sohn eines Metzgers geboren, brach er als Jugendlicher Gymnasium und Lehre ab. Danach stürzte er sich in die Studentenunruhen.

Zu Beginn der 70er arbeitete Fischer in einer Autofabrik, scheiterte jedoch beim Versuch, seine Arbeitskollegen von der Notwendigkeit einer Revolution zu überzeugen. Es folgten Beteiligungen an diversen Strassenschlachten sowie Brotjobs wie Taxifahren.

1982 trat Joschka Fischer der jüngst gegründeten, noch weitgehend unbekannten Partei Die Grünen bei. Im Jahr darauf zog er bereits in den Bundestag ein. Auch im parlamentarischen Betrieb bewahrte sich Fischer eine gewisse Rauheit. So kommentierte er den Ausschluss aus einer Sitzung mit dem Satz: «Mit Verlaub, Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch.»

1985 wurde Fischer Umweltminister in Hessen, als Mitglied der ersten rot-grünen Landesregierung. Ein Amt, das er mit Unterbruch fünf Jahre ausübte. 1998 wurde Fischer in Gerhard Schröders Kabinett Aussenminister. Als solcher bejahte er die Teilnahme am Kosovokrieg – der erste deutsche Kriegseinsatz seit 1945 – und am Afghanistanfeldzug. Aus dem zweiten Irakkrieg hielten sich die Deutschen jedoch heraus. «Excuse me, I am not convinced», sagte Fischer 2003 in München zu Donald Rumsfeld, seinem kriegsbereiten US-Konterpart.