Grösstes Berner Festival 2021 – Schlussspurt für spezielles Spiezer «Seaside» Das 4. Seaside Festival vom 3./4. September ist nicht nur wegen Corona ein besonderes. Ein Buchtrundgang mit Organisator Philippe Cornu. Jürg Spielmann

Die Macher vor der neuen Bühne: Organisator Philippe Cornu (l.) zusammen mit Viktor Baumann, der das Seaside Festival als Nachfolger des im Winter tödlich verunglückten Sacha Altermatt produziert. Foto: Jürg Spielmann

Die letzten Klänge sind verhallt. Ein euphorisierter Philippe Cornu erzählt im Bootshaus, dem Hort der «Seaside»-VIPs, dass Herbert Grönemeyer vom Festival total angetan sei. «Es ist so unfassbar schön hier!», zitiert der Berner den Bochumer. Immer wieder habe er dies gesagt. Während seines umjubelten Spiezer Konzerts. Und auch danach.

«Und wieder gab es ‹ä Chlapf a Gring›.» Philippe Cornu, Geschäftsführer Seaside Festival

740 Tage ist es her, seit Veranstalter Cornu am 24. August 2019 vom Entzücken des Superstars berichtete. Hätte er je für möglich gehalten, dass es derart lange dauert könnte, bis es zur Neuauflage des Bucht-Open-Airs kommt? Der 62-Jährige winkt ab. «In den vergangenen 740 Tagen habe ich nicht viel für möglich gehalten», sagt er am Dienstag am Ort des Geschehens, wo geschäftiges Treiben herrscht. Immer wieder habe man als Veranstalter geglaubt, nun gehe es dann wieder. «Und wieder gab es ‹ä Chlapf a Gring›.»