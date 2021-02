Hünibacher Altersheim – Schlussetappe für den «Seegarten»-Umbau gestartet Im Alters- und Pflegeheim Seegarten wird in der dritten Etappe ein Anbau im Osten erstellt. Bis in gut einem Jahr soll der Umbau abgeschlossen sein. Andreas Tschopp

Ein grosser Pneukran stellte den Baukran auf für den ostseitigen Anbau. Foto: atp/PD

Das Alters- und Pflegeheim (APH) Seegarten am Platanenweg in Hünibach hat die letzte Etappe seines Ende Mai 2019 gestarteten Umbaus in Angriff genommen. Für die Erstellung des neuen Ökonomietrakts auf der östlichen Seite musste diese Woche an der Staatsstrasse der Baukran aufgestellt werden. Dabei half ein grosser Pneukran, weshalb die Verbindungsstrasse am rechten Thunerseeufer kurzzeitig nur einspurig befahrbar war.

Heimleiter Andreas Schoder (links) mit Bauleiter Thomas Walther vor dem westseitigen Anbau des Seegartens. Foto: Andreas Tschopp

Im Ökonomietrakt wird im Erdgeschoss neu die Küche eingerichtet, welche vorübergehend in Baucontainern untergebracht ist. Zur neuen Kücheninfrastruktur gehören Garderoben- und WC-Anlagen für das Küchen- und Servicepersonal sowie eine separate Abwaschküche. Im 1. und 2. Obergeschoss entstehen die neuen Wohngruppenräume sowie je vier neue Bewohnerzimmer und ein Stationszimmer.