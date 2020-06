Neues Temporegime in Bütikofen – Schluss mit Schleichverkehr Die Bewohner des Kirchberger Ortsteils Bütikofen haben mit einer Petition mehr Sicherheit für den Strassenverkehr gefordert. Der Gemeinderat kommt diesem Anliegen nach und bremst den Verkehr inner- wie ausserorts. Marco Spycher

Noch herrscht durch Bütikofen Tempo 50. Das soll sich aber bald ändern. Foto: Thomas Peter

Ein hohes Verkehrsaufkommen? Das herrscht in Bütikofen schon lange. Die Durchgangsstrasse, die von Kirchberg durch das Dorf nach Burgdorf und umgekehrt führt, wird vor allem während Stosszeiten von eiligen Autofahrern genutzt, die den staufreien Weg über Bütikofen wählen. Und diese fahren auch mal schneller als erlaubt. So fühlten sich die Anwohnerinnen und Anwohner in der Vergangenheit oftmals wie im «Raser-Valley»; diesen Zusatz haben sie vor einiger Zeit auch schon mal bei der Ortstafel ergänzt.