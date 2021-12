In Oberlangenegg – Schluss mit Gratisparkieren In der Gemeinde sind die öffentlichen Parkplätze künftig kostenpflichtig. Zumindest für Auswärtige. Ein entsprechendes Reglement wurde vom Souverän gutgeheissen. Stefan Kammermann

Wer in Oberlangenegg parkiert, wird künftig zur Kasse gebeten. Foto: Patric Spahni

«In letzter Zeit konnten wir feststellen, dass die Parkplätze zunehmend von Auswärtigen belegt sind», sagte Gemeindepräsident Ueli Aeschlimann. «Es wird im Sinne eines Park and Ride parkiert und mit dem Bus die Reise fortgesetzt.» Der Gemeinderat unterbreitete den Oberlangenegger Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern am Donnerstagabend an der Gemeindeversammlung den Vorschlag, die öffentlichen Parkplätze künftig zu bewirtschaften.

Der Rat hatte dazu eigens ein Reglement ausgearbeitet. Er rechnet mit einmaligen Kosten von knapp 40’000 für das Anschaffen der Parkuhren und jährlichen Einnahmen von rund 47’000 Franken. Eingeführt werden soll die Kostenpflicht beim Versorgungszentrum, im Gebiet Weier, am Schulgässli sowie auf dem Parkplatz Wolfrichte, der vorab von Schützen und den Besuchern der Hot-Shot-Arena genutzt wird.