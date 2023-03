Trotz Fusion von Credit Suisse und UBS: Der Bankensturm ist noch nicht vorbei. Illustration: Kornel Stadler

Im Nachhinein haben es alle vorausgesehen, und schuldig will natürlich niemand gewesen sein. Doch das Bild, das die Schweiz die letzten 10 Tage abgegeben hat, war nicht das, was wir uns wünschten. In einer Hauruckübung zimmerte die Nationalbank, zusammen mit der Finanzmarktaufsicht (Finma) und Finanzministerin Karin Keller-Sutter (FDP) sowie der Chefetage der UBS die neue Schweizer Megabank, die niemand wollte.