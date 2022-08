Bundesrat Guy Parmelin und Bundesrätin Simonetta Sommaruga an der Energiemedienkonferenz vom Mittwoch in Bern. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Man fühlt sich, trotz sommerlicher Temperaturen, in die letzten zwei Winter zurückversetzt. Wieder schickt der Bundesrat drastische Massnahmen in Konsultation, um sie bei akuter Notlage sofort umsetzen zu können – diesmal nicht mehr wegen Corona, sondern wegen drohenden Energiemangels. Dabei gibt es einen gewichtigen Unterschied: Die Corona-Massnahmen tangierten die privaten Haushalte nur am Rande. Man konnte die Krise buchstäblich aus den eigenen vier Wänden aussperren. Wenn Gas und Strom ausgehen, wird das nicht mehr möglich sein. Im Extremfall darf man das Wohnzimmer nur noch auf 19 Grad heizen, ein Gasfeuer im Cheminée wäre ebenso verboten wie ein Barbecue mit dem Gasgrill. Gewaltiger Schaden droht überdies der Wirtschaft, wenn das Gas auch noch kontingentiert würde.