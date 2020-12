Nach Fusion mit Grosshöchstetten – Schlosswil verliert seine Schule Ab August 2022 wird die Schule in Schlosswil schrittweise stillgelegt. Das verkündete der Gemeinderat von Grosshöchstetten am Dienstagmorgen. Stephan Künzi

Sinkende Schülerzahlen machen auch der Gemeinde Grosshöchstetten zu schaffen. Gerade im Ortsteil Schlosswil würden die Kinder immer weniger, teilte der Gemeinderat am Dienstagmorgen mit. Aktuell werden in Schlosswil, das vor bald drei Jahren mit Grosshöchstetten fusioniert hat, Kinder vom Kindergarten bis zur 6. Klasse unterrichtet. Ab der 7. Klasse findet der Unterricht in Grosshöchstetten statt.