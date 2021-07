Schule bleibt im Dorf – Schlosswil freut sich über den ersten Etappensieg Die Erleichterung ist gross. Grosshöchstetten verzichtet nun doch darauf, so kurz nach der Fusion die Schule Schlosswil ab 2022 etappenweise zu schliessen. Stephan Künzi

Die Kämpfer um Claudia Eichenberger und Simon Grünig sind zufrieden. Im Schulhaus Schlosswil gehen auch in Zukunft Erst- und Zweitklässler ein und aus. Foto: Raphael Moser

Simon Grünig kann wieder etwas entspannter über die Schule in seinem Dorf reden als auch schon. Zusammen mit seinen Mitstreitern von der «Kerngruppe Pro Schlosswil» hat er einen wichtigen Etappensieg errungen: Die Erst- und Zweitklässler werden auch nach den Sommerferien 2022 weiterhin in Schlosswil unterrichtet.

Ursprünglich hatten die Grosshöchstetter Behörden mit dem vor drei Jahren eingemeindeten Ortsteil anderes vor. Ende letzten Jahres kündigten sie zur Überraschung aller das etappierte Ende des Schulbetriebs in Schlosswil an. Im Sommer 2022 würden die Kindergärteler sowie die Erst- und Zweitklässler nach Grosshöchstetten verlegt. Ein Jahr später werde es auch für die Dritt- bis Sechstklässler so weit sein.