Saison «zufriedenstellend» – Schloss vermisst chinesische Gäste Die ausländischen Gäste kommen zögerlich zurück, die Chinesen fehlen im Schloss Spiez noch gänzlich. Die Tschumi-Ausstellung blieb hinter den Erwartungen der Verantwortlichen.

Die Kunstausstellung mit Werken von Otto Tschumi dauerte im Schloss Spiez vom 2. Juli bis zum 16. Oktober. Foto: Guido Lauper

Corona rückte in die Ferne, sind die Gäste zurück? «Gut 15’000 Gäste haben Schloss Spiez dieses Jahr besucht; damit erholen sich die Besucherzahlen langsam, liegen aber immer noch deutlich unter den Zahlen von vor der Corona-Pandemie», informiert Schloss- und Museumsleiterin Barbara Egli. Die Saison dauert vom 1. Mai bis zum 31. Oktober.

Zunehmend hätten wieder ausländische Touristen den Weg ins Spiezer Wahrzeichen gefunden, mehrheitlich aus Europa, aber auch aus Nordamerika und Korea. «Gäste aus China, die vor 2020 mit Abstand den grössten Anteil an ausländischen Gästen ausmachten, sind fast vollständig ausgeblieben.»

«Erfreulich entwickelten sich auch die Buchungen von Gruppenführungen; allein über 50 Schulklassen haben das Schloss besucht.» Barbara Egli, Spiezer Schlossleiterin

Dieses Jahr wurden laut Barbara Egli rund 40 Hochzeiten in der Schlosskirche gefeiert und über 60 Ziviltrauungen durchgeführt, wobei seit 2022 neu auch im Winter zivil geheiratet werden kann. «Erfreulich entwickelten sich auch die Buchungen von Gruppenführungen; allein über 50 Schulklassen haben das Schloss besucht, viele davon aus der Region.» An Beliebtheit gewonnen habe auch das Schlosscafé.

Trotz Lob mehr erwartet

Für die Schlossleiterin war die Eröffnung der Kunstausstellung mit Werken des Berner Surrealisten Otto Tschumi (1904–1985) «ein besonderer Höhepunkt». Die Schau wurde in den neu sanierten Räumlichkeiten vom 2. Juli bis zum 16. Oktober gezeigt. Die fantasievollen Bilder – mehrheitlich aus den Beständen der Art-Nachlassstiftung Bern – und deren Präsentation «bekamen viel Lob, zogen jedoch nicht ganz so viele Gäste an wie erhofft». Ein Freiwilligenteam von rund 40 Personen hat wiederum die Ausstellungsaufsicht übernommen.

Finale mit Führung Infos einblenden Auf Sonntag, 30. Oktober, 15 Uhr wird zum Saisonende ins Schloss geladen. Auf einem Rundgang geben Annelies Hüssy, Vizepräsidentin der Stiftung Schloss Spiez und Historikerin, Armand Baeriswyl, Stiftungsrat und Mittelalterarchäologe, Schlossleiterin Barbara Egli und Schlossarchivar Dominik Tomasik Einblicke hinter die Kulissen und in laufende Arbeiten. Apéro im Anschluss. Ab 1. November geht das Schloss in die Winterpause, öffnet aber nochmals die Tore am Chlouse-Märit vom 3. Dezember. Zudem wird wegen der Energiekrise auf die Beleuchtung des Spiezer Wahrzeichens verzichtet. (jss/pd)

«Die Stiftung Schloss Spiez schätzt sich ausserordentlich glücklich, dass die Finanzierung des komplexen Sanierungsprojektes gelungen ist», teilt Barbara Egli weiter mit. Neben dem Sonderausstellungsraum wurden zusätzlich ein klimatisiertes Bilderdepot und ein Archivraum eingebaut.

2023: Seelenbilder

Nächstes Jahr widmet die Stiftung Schloss Spiez die Sommerausstellung der Beziehung zwischen Kunst und Psychiatrie. Ausgangspunkt ist die mittlerweile vierjährige Zusammenarbeit mit der Stiftung Wohin in Spiez, die Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung betreut. Während der Sommermonate kommen Menschen dieser Institution wöchentlich zum Malen ins Schloss.

Das Schloss Spiez vom Westpark her gesehen. Mit 15’000 Gästen war die diesjährige Saison «zufriedenstellend». Foto: Guido Lauper

Die dabei entstandenen Bilder werden Teil der Ausstellung sein, ergänzt mit einem historischen und dokumentarischen Rückblick anhand von Leihgaben des Psychiatriemuseums Bern, darunter beispielsweise Werke von Adolf Wölfli (1864–1930). Dritter Kooperationspartner ist der Verein KunstWerkStatt Waldau, der zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler vertritt.

jss/pd

Fehler gefunden?Jetzt melden.