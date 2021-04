Die Schokoladenseite des Schlosses vom See her gesehen: Für die zweite Etappe der Altschloss-Sanierung ist das Spiezer Wahrzeichen eingerüstet. Das Dach und die Turmspitzen gegen den See hin werden mit engobierten, also gefärbten, Ziegeln neu eingedeckt.

Foto: Jürg Spielmann