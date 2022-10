Energiesparen in Köniz – Schloss bleibt dunkel, Leuchtreklamen nachts verboten Köniz hat Energiesparmassnahmen bekanntgegeben. Die Gemeinde will weniger beleuchten und heizen.

Das Schloss Köniz wird nachts nicht mehr beleuchtet. (Archivbild) Foto: Urs Baumann

Auch die Gemeinde Köniz will den Strom- und Energieverbrauch senken. Unter anderem wird die Beleuchtung von Gebäuden reduziert oder ganz abgeschaltet.

So werden Leuchtreklamen zwischen 23 Uhr und 6 Uhr verboten, wie die Gemeinde Köniz am Freitag mitteilte. Gar nicht mehr beleuchtet werden die öffentlichen und historischen Gebäude wie Gemeindehaus und Schloss. Aus Sicherheitsgründen nichts geändert wird bei der Strassenbeleuchtung – ausser der Kanton verordne dies.

Die Raumtemperaturen in den kommunalen Büros dürfen noch maximal 20 Grad betragen – in den Werkstätten soll es nicht wärmer als 17 Grad und in selten genutzten oder leeren Räumen nicht wärmer als maximal 13 Grad sein.

Die Mitarbeitenden der Gemeinde sollen zudem an ihrem jeweiligen Arbeitsplatz Energie sparen – also Geräte ganz abschalten, Lichter löschen, richtig lüften und für Dienstfahrten «das kleinstmögliche Fahrzeug verwenden», wie es weiter hiess.

