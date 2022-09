Eventbranche in der Energiekrise – Schlittschuhlaufen ohne Eis Weihnachtsmärkte, Lichtshows, Eisbahnen: Berner Veranstalter kämpfen mit der nächsten Krise. Erste Events wurden abgesagt, andere finden ungewohnt statt. Maurin Baumann

Die Eisbahn auf dem Bundesplatz muss diesen Winter wegen der Energiekrise umdisponieren. Foto: Susanne Keller (Archiv)

Nach zwei Corona-Jahren leidet die Eventbranche nun unter der nächsten Krise. Das zeigt sich nicht zuletzt in den Städten. So wird etwa die in Bern beliebte temporäre Eisbahn auf dem Bundesplatz diesen Winter anders sein als gewöhnlich: Hier wird dieses Jahr nämlich nicht über Eis geglitten.