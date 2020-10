Keine Rennen im Februar 2021 – Schlittenhunderennen in Gadmen abgesagt Die 39. Ausgabe der Schlittenhunderennen in Gadmen ist frühzeitig abgesagt. Erst 2022 sollen wieder Rennen stattfinden.

Ein Rennen – wie dieses hier 2016 – wird es 2021 in Gadmen nicht geben. PD/David Birri

«Die Schlittenhunderennen Gadmen vom 27. und 28. Februar 2021 finden nicht statt», teilt der Verein Schlittenhunderennen Gadmen mit. Das Organisationskomitee schaffe mit der Absage frühzeitig Klarheit für die Musher und die Gäste, die jeweils sehr zahlreich am Grossevent in Gadmen teilnehmen, steht in der Mitteilung. In Absprache mit dem Schweizerischen Schlittenhundeverband (SSV) verzichte der Verein aufgrund der Covid-19-Pandemie bewusst auf die Organisation des Events.

Die aktuellen Entwicklungen rund um das neue Coronavirus und die stark steigenden Fallzahlen erschweren die Organisation und Durchführung des Winterevents. «Bei der Entscheidungsfindung ging es uns nicht nur um das Schutzkonzept, den Mehraufwand und die Einhaltung von zusätzlichen Schutzmassnahmen», wird OK- Präsident Thomas Huber in der Mitteilung zitiert. «Letztendlich war es für uns wichtig, in Anbetracht der aktuellen Situation einen vernünftigen und verantwortungsvollen Entscheid für die Gesundheit der Teilnehmenden, der Gäste und vor allem auch für die Helferinnen und Helfer zu fällen.»

Das Organisationskomitee bedauere den Entscheid sehr und sei zuversichtlich, dass der Grossanlass im 2022 in Gadmen wieder stattfinden werde. Als Datum für die 39. Austragung ist der 26. und 27. Februar 2022 vorgesehen. Das Organisationskomitee nutze die Zeit und prüfe bis zum Winterstart mögliche Angebote für die Musher und Gäste, die Zeit in Gadmen verbringen möchten.

Das Organisationskomitee prüft nun Anbebote – verteilt über den ganzen Winter – für die Musher und Gäste von Gadmen. Foto: PD/David Birri

pd/ngg