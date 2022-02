42. Internationales Rennen – Schlittenhunde an der Lenk Am 12. und 13. Februar treffen sich Musher und Musherinnen aus verschiedenen Nationen mit ihren Schlittenhunden am Talabschluss des Simmentals.

Das 42. Internationale Schlittenhunderennen findet am 12. und 13. Februar an der Lenk statt. Foto: PD

Los geht es am Samstagmorgen, 12. Februar, um 10 Uhr. Dann stehen die ersten Schlittenhunde an der Startlinie und warten gespannt auf das «Go» ihres Herrchens, dem Musher oder der Musherin. Die Organisatoren des 42. Internationalen Schlittenhunderennens an der Lenk erwarten an den beiden Wettkampftagen mehr als 100 Teilnehmer in den verschiedenen Kategorien von Skijöring bis hin zu Hundegespannen ohne Limit, inklusive der Kids-Kategorie.

Zudem werde mit zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauern am Streckenrand gerechnet. Im Dörfli, welches sich direkt neben dem Start-Ziel-Gelände befindet, wird allerlei Zubehör für den Hundesport oder die Hundefreizeit angeboten. Auch für Speis und Trank ist gesorgt. Das Sporthotel Wildstrubel betreibt eine Festwirtschaft mit kalten und warmen Speisen sowie Getränken.

Das Schutzkonzept wird zu gegebener Zeit auf www.lenk-simmental.ch aufgeschaltet.

