Über 1000 Zugsausfälle täglich – Schliessung des Bahnhofs Biel fordert Busunternehmen Im Herbst wird der Bahnhof für Bauarbeiten an zwei Wochenenden komplett gesperrt. Der Bahnersatz wird zur Herausforderung. Und es gibt Kritik an der SBB. Lino Schaeren (BT)

Kritisiert die späte Planung der SBB: Christine Maier, Direktorin der Verkehrsbetriebe Biel. Foto: Yann Staffelbach

An zwei Wochenenden im Herbst sperrt die SBB den kompletten Bieler Bahnhof. Am 30. September sowie am 1., 7. und 8. Oktober wird kein Zug ein- oder ausfahren. Grund sind Arbeiten an den Leitungen, weshalb der ganze Bahnstrom abgeschaltet werden muss. Das Vorgehen passt ins SBB-Konzept, das seit ein paar Jahren konsequent verfolgt wird: Statt über längere Zeit in den Nachtstunden auf den Strecken zu arbeiten, werden Bauarbeiten dank Streckensperrungen koordiniert in möglichst kurzer Zeit abgewickelt.