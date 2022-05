Eden Beach in Gunten – Schliesst das Restaurant an bester Lage mitten im Sommer? Ein Thuner Wirtepaar wollte das Eden Beach in Gunten übernehmen. Das Statthalteramt verweigerte die Betriebsbewilligung. Die Aussensitzplätze sind gar nicht baubewilligt. Marco Zysset

Idyllisch, aber nicht für eine gastgewerbliche Nutzung bewilligt: Die Terrasse vom Eden Beach in Gunten. Foto: Patric Spahni

Neun A4-Seiten umfasst der Entscheid des Regierungsstatthalteramtes in Thun. Mit einem Fazit, das nicht nur die Direktbetroffenen ratlos zurücklässt. Zusammengefasst kommt Statthalterin Simone Tschopp nämlich zum Schluss, dass sie eine gastgewerbliche Nutzung der 60 bis 80 Aussensitzplätze bei der Eden Beach Lounge Bar an der Seestrasse in Gunten nicht bewilligen kann. Grund: Für die Aussenplätze gebe es keine Baubewilligung, die eine derartige Nutzung erlauben würde.